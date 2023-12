Venerdì 22 dicembre è il giorno del solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno

Arriva il giorno più corto dell’anno. Spoiler: non è Santa Lucia, per tanti considerato “il giorno più corto che ci sia”. Sarà bensì venerdì 22 dicembre, precisamente alle 4.27 ora italiana quando ci sarà il passaggio astronomico dall’autunno alla stagione invernale.

Il solstizio è il momento in cui il sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima (d’estate) o minima (d’inverno). I solstizi di estate e di inverno sono quindi il giorno più lungo e più corto dell’anno. Il termine viene dal latino solstitium, composto da sol-, “Sole” e -sistere, “fermarsi”, perché il Sole cessa di muoversi rispetto all’equatore celeste. Il fenomeno è dovuto all’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto all’eclittica (il piano dell’orbita terrestre); il valore di declinazione raggiunto coincide con l’angolo d’inclinazione terrestre e varia con un periodo di 41000 anni tra 22°06′ e 24°30′. Attualmente l’angolo è di 23° 27′, in diminuzione. Nel corso di un anno il solstizio accade due volte: il Sole raggiunge il valore massimo di declinazione positiva nel mese di giugno (segnando l’inizio dell’estate boreale astronomica e dell’inverno australe) e negativa in dicembre (iniziano l’inverno boreale e l’estate australe, sempre in senso astronomico, non meteorologico). Il solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore rispetto all’anno precedente (più precisamente 5h 48min 46s) e viene riallineato ogni quattro anni in corrispondenza dell’anno bisestile, introdotto proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. Tra il 2000 e il 2030 il solstizio d’inverno è caduto o cadrà solo il 21 o il 22 dell’ultimo mese dell’anno.

Il solstizio d’inverno è un fenomeno conosciuto e celebrato sin dall’antichità, legato a credenze, leggende e con un enorme valore simbolico con rituali per celebrare la vittoria della luce sulle tenebre. Anche oggi la giornata del solstizio viene celebrata in tutto il mondo con eventi e tradizioni diverse dalla Cina all’Inghilterra fino all’Iran.

Che tempo ci sarà venerdì 22 dicembre? Lo spiega il Centro Geofisico Prealpino: sarà ben soleggiato e ventoso con favonio a tratti fino in pianura. Sulla fascia alpina nuvoloso con nevicate abbondanti fino a circa 1200 metri. Temperature in aumento con massime spesso oltre i 15 gradi. Sabato soleggiato con vento in graduale attenuazione nel pomeriggio. Sulla fascia alpina nuvoloso con nevicate fino a circa 1100m. Temperature massime in ulteriore aumento. Molto mite. Domenica 24 e lunedì 25 dicembre generalmente soleggiato con qualche passaggio nuvoloso. Ancora nuvoloso e ventoso solo sulla fascia alpina. Temperature in lieve diminuzione, ma sempre oltre le medie del periodo.