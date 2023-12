Viaggio nel tempo al Salone Estense con il Gran Ballo di Natale in costumi d’epoca

Ancora una volta un grande successo per il Gran Ballo di Natale al Salone Estense. Centinaia di varesini vi hanno preso parte, non solo come curiosi, ma anche come parte attiva, lasciandosi coinvolgere nelle danze.

Anche la terza edizione è stata all’ insegna della beneficienza: donare una borsa di studio di danza a Gabriela Cristina Brites de Campos, una ragazza disabile che avrà così la possibilità di coronare la sua passione attraverso il progetto Scarpette nel Cuore dell’ Associazione Green Event.

Presente anche il vicesindaco Ivana Perusin, che ha partecipato alla promenade dei danzatori in costume d’epoca ai Giardini Estensi ed ha poi portato il saluto dell’ Amministrazione comunale al Gran Ballo, ringraziando l’associazione 23&20 per il costante impegno nell’organizzazione di iniziative culturali e soprattutto benefiche per la nostra città. E sottolineando che i varesini si dimostrano sempre molto generosi quando si tratta di sostenere chi è meno fortunato. Dicendosi anche emozionata di vedere il salone dove solitamente si svolge il Consiglio comunale addobbato a festa e con la presenza di abiti meravigliosi, musica e colori.

L’associazione Società di Danza milanese ha infatti portato in scena walzer, quadriglie, danze coreografiche e marce, in costumi d’epoca, impeccabili in ogni dettaglio. Art dance ha invece coinvolto con i balli di sala, in costumi da gara, ed emozionato, con le esibizioni di Giovanni Alianelli e la sua partner Enrica, che proprio grazie alle edizioni precedenti del Gran Ballo, con la borsa di studio ricevuta hanno studiato danza e sono diventati campioni regionali e interregionali ai campionati Fids, sotto l’a guida di Carlo Pozzoni.

Per la borsa di studio di quest’anno ha contribuito anche il Comitato UISP di Varese, oltre alle donazioni spontanee del pubblico partecipante. La donazione del contributo Uisp è stato consegnato da Ileana Maccari, attraverso il passaggio simbolico da Giovanni a Gabriela Cristina, ricordando che lo sport è di tutti e per tutti.

«Per me questo ballo è sempre una grande emozione – dice Sonia Milani, organizzatrice con l’Associazione 23&20 – Tanti varesini oggi mi hanno ringraziata, uno di loro ha definito il Gran Ballo un pregevole evento di eleganza, altri mi hanno detto di sentirsi protagonisti della serie Bridgerton, e mi ha davvero lusingata. E poi l’emozione sincera di Gabriela Cristina mi ha scaldato il cuore. Un grazie ad Eliana e Carlo, che si prestano sempre con collaborazione ed entusiasmo a questa iniziativa. Credo che questo sia il modo migliore per augurarci buon Natale!».

(foto di Massimo Zanderin)