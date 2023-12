Vini lombardi, export +13,2%: i dati del congresso assoenologi

Nel corso del 76° Congresso Nazionale Assoenologi, tenutosi a Brescia lo scorso 24 novembre, è stata evidenziata la crescita dell’export dei vini lombardi. Crescita dovuta sia all’alta qualità delle produzioni vinicole lombarde che alla diffusione delle enoteche online, che consentono di ricevere a casa vini eccellenti.

La crescita dell’export dei vini lombardi

Secondo i dati forniti durante il recente Congresso nazionale Assoenologi, la crescita dell’export dei vini lombardi nel corso del primo semestre del 2023 è stata del 13,2%. L’alta professionalità degli enologi, il rispetto delle materie prime e la varietà dei vitigni della Lombardia, favoriscono produzioni di alta qualità, particolarmente apprezzate all’estero. Una superficie di vigneti di circa 23.000 ettari con produzioni pregiate che vantano marchi a denominazione DOCG, DOC e IGT in 9 bottiglie su 10. Nello specifico, quest’area vanta 5 DOCG, 21 DOC e 15 IGT.

I mercati esteri continuano a premiare i vini lombardi, che possono oggi competere con le rinomate etichette vinicole mondiali. Le prospettive di crescita del mercato del vino per il futuro sono evidenti sia per il mercato estero che per quello interno. Sul fronte del mercato interno, il fattore di crescita sarà indotto anche dalla costante diffusione del turismo enogastronomico e dall’approssimarsi dell’importante evento rappresentato dalle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il successo del mercato di vendita dei vini on line

I dati forniti dall’Istat confermano un trend positivo di crescita del settore vinicolo a livello nazionale, il cui fatturato ha raggiunto la cifra di circa 1,8 miliardi di euro nel 2023, con un incremento del 3,8%. Il vino italiano è apprezzato in diversi paesi esteri, in particolare negli Stati Uniti, in Germania, in Francia e in Russia.

La crescita del settore è stata trainata anche dalla crescente diffusione delle vendite su internet. Oggi, infatti, è possibile acquistare i prodotti sul web, comodamente da casa, su un’enoteca online come Bernabei, per esempio, dove si può visionare un ampio catalogo di etichette che forniscono vini di eccellente qualità. La vendita di vini online rappresenta una grande opportunità di diffusione delle produzioni nazionali, in quanto consente di raggiungere un vasto pubblico in ogni parte del mondo e di competere in un mercato sempre più globalizzato. Tutto questo nonostante le difficoltà legate all’aumento del costo delle materie prime e alla difficile situazione geopolitica.