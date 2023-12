Weekend di nuove e sole. La pioggia attesa nella notte di San Silvestro

(foto di Roberto Sciotta pubblicata in Oggi nel Varesotto)

Il weekend che porta al nuovo anno potrebbe registrare deboli piogge. Le previsioni del Centro Geofisico prealpino per i prossimi giorni, infatti, annunciano l’arrivo di correnti in quota che scorrono tra l’alta pressione sul Mediterraneo e le basse pressioni sull’Europa settentrionale.

Oggi il cielo si presenta coperto ma le precipitazioni saranno molto deboli. Le temperature si abbassano pur restando al di sopra delle medie del periodo per tutta la settimana.

Nella giornata di sabato rimangono le nuvole ma lasceranno via via spazio a schiarite.

Domenica 31 e lunedì 1 Gennaio: nuvolosità irregolare in aumento e spesso estesa. Deboli precipitazioni con nevischio fino a circa 1300 m. Temperature in diminuzione.

La prima settimana di gennaio sarà all’insegna del tempo variabile con alternanza di cieli coperti e schiarite ma sostanzialmente asciutto. Le temperature si manterranno al di sopra delle medie di stagione.