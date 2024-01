A Besano parte la distribuzione di calendario e kit per la raccolta differenziata 2024

Il Comune di Besano informa che la distribuzione del calendario ecologico anno 2024 e del kit annuale per la raccolta differenziata si svolgerà presso l’area feste di via Enrico Fermi (accanto alle scuole) nelle seguenti giornate: giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 gennaio dalle 8 alle 12.

Per il ritiro è necessario avere con sé la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza TA.RI, mentre per le utenze non domestiche la ragione sociale e partita iva di riferimento.

