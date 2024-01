A Besozzo nasce il taxi sociale per aiutare i più fragili

A Besozzo nasce il Taxi Sociale. Un progetto sperimentale voluto dal Comune di Besozzo, in convenzione con le associazioni del territorio, Anteas Varese Odv e Insieme nel Futuro Onlus per aiutare i cittadini in difficoltà. (sopra foto di repertorio)

Il progetto infatti ha l’obiettivo di facilitare i trasporti per tutti i cittadini residenti non autonomi o parzialmente autonomi negli spostamenti con finalità sociosanitarie (es. accompagnamento presso studi medici, ambulatori, laboratori analisi, etc…) e che siano in un contesto di fragilità sociale (assenza di familiari di riferimento che possano occuparsi dell’accompagnamento).

Il Comune di Besozzo riconoscerà un contributo (€ 0,35/km) a favore delle associazioni che effettueranno trasporti ed accompagnamenti sociali o socio-sanitari a tariffa agevolata a favore dei residenti di Besozzo. Il cittadino potrà quindi fare richiesta di trasporto direttamente all’associazione convenzionata con il Comune di Besozzo. Una iniziativa già attiva, nata proprio per aiutare le persone più deboli, anziani o tutti coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.