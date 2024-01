A Biumo Superiore di Varese convegno e messa per il patrono dei giornalisti

Come è ormai tradizione anche quest’anno il Decanato di Varese e Radio Missione Francescana organizzano un incontro in occasione della festa di San Francesco di Sales, il patrono di giornalisti e comunicatori.

L’appuntamento è per il 20 gennaio alle 10 nel salone Centro Parrocchiale “Maria Immacolata” a Biumo Superiore di Varese, in via Guido Reni 6.

Sul tema “Esisterà ancora l’informazione nel 2050” si confronteranno Alessandro Zaccuri, direttore comunicazione dell’Università Cattolica, e Maurizio Crippa, vice-direttore de “Il Foglio”. Gianfranco Fabi introdurrà il confronto a cui parteciperà il presidente dell’Ordine lombardo dei giornalisti, Riccardo Sorrentino.

L’incontro, previa iscrizione sul portale dell’Ordine, potrà dare diritto ai crediti previsti per la formazione dei giornalisti. Seguirà la Santa Messa celebrata da don Franco Gallivanone, vicario episcopale di Zona.

Sono inviatati in particolare giornalisti, operatori della comunicazione e tutti coloro che sono impegnati nel mondo dell’informazione.

I giornalisti potranno ottenere i crediti formativi iscrivendosi sulla piattaforma dell’Ordine.