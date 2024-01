A Cairate un concerto delle Shaskull in difesa della Brughiera di Malpensa

Il 3 febbraio 2024, al Love Buzz di Cairate si terrà il prossimo live delle Shaskull, band di formazione milanese, ma dalle origini più disparate. Le ragazze porteranno sul palco cover di System of a down, Rage Against The Machine, Judas Priest, Metallica, Offsprings e altri capisaldi del genere. Le Shaskull, composte da Barbara alla voce, Federica alla chitarra, Mehrak al basso e Enrica alla batteria, nascono nel 2022 e cominciano a suonare live sia per divertimento che per sostenere cause legate alle donne, ai diritti umani, all’Iran, all’ambiente, alla tutela degli animali.

Stavolta le Shaskull si esibiranno per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di proteggere la brughiera di Malpensa, unica dal punto di vista della biodiversità, sotto scacco di chi vorrebbe ancora una volta a provare a occuparla per allargare la parte mercantile dell’aeroporto. Presenti sul palco anche Legambiente Varese e di Cassano Magnago.

Anche il Lovebuzz ha come protagonista una donna, Maria, che gestisce da sola il locale in cui oltre a sentire della buona musica si può anche bere e mangiare bene. Le Shaskull stanno lavorando al loro primo disco, influenzato da tutte le band che amano e ascoltano, nonché dall’eterogeneità delle loro origini. Vi travolgeranno con la loro energia. Si consiglia preparazione atletica.

Apriranno il live i loro amici Wild Turkey e la loro musica rock.