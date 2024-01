A Casorate Sempione apre un nuovo ambulatorio specializzato della Lilt

A Casorate Sempione arriva un nuovo ambulatorio specializzato della Lilt, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori: lo spazio sarà allestito in via De Amicis 9, nella palazzina che ospita il centro ricreativo, e sarà presentato sabato 27 gennaio, alle 11, in municipio (al civico 7 della stessa via De Amicis).

La giornata di inaugurazione vedrà alle 11 il saluto delle autorità, alle 11.15 l’intervento del professor Ivanoe Pellerin (presidente Lilt Varese) sul “valore della prevenzione: una nuova opportunità”, seguito da quello della dottoressa Paola Ceriani, fiduciaria Lilt Delegazione di Gallarate, che presenterà le attività dell’ambulatorio.

E poi alle 11.45 seguirà il vero e proprio taglio del nastro.

L’ambulatorio Lilt di Casorate si aggiungerà alla presenza già ramificata sul territorio, a Busto ma anche in paesi come Gemonio e Cuveglio, dalla zona del Luinese (Brezzo di Bedero) alle porte della metropoli di Milano (Carino Pertusella).