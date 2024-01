A Castiglione Olona il secondo appuntamento di “Storie dell’arte” con Francesca Caraffini

Nuovo incontro al caffè Lucioni di Castiglione Olona nell’ambito di “Storie dell’Arte“, un progetto di divulgazione sulle tematiche artistiche ideato e condotto da Francesca Caraffini.

L’appuntamento è per sabato 13 gennaio dalle 15,30 alle 17. “Minimalismi” è il titolo dell’incontro. «Una tematica per disintossicarci dagli eccessi natalizi – spiega Francesca Caraffini – che sarà accompagnata da una piccola mostra di opere e pubblicazioni e che si sviluppa a metà tra una conferenza e un laboratorio pratico in cui i partecipanti scopriranno come dipingere a china utilizzando le piante come insoliti pennelli».

Dalla nascita della Minimal Art (in America negli anni ’60) a oggi, l’incontro percorrerà questo approccio filosofico e concettuale rivolto alla ricerca dell’essenziale che ha rivoluzionato architettura, arredamento, design, arti visive e musica, scrittura ed editoria.

“Storie dell’Arte” nasce con l’intento di creare dei momenti di incontro in luoghi “affini”: non è un caso che la scelta sia ricaduta sul Caffè Lucioni, che si sta rivelando un vero e proprio salotto culturale nel nostro territorio.

E’ richiesto un contributo di 15 euro a partecipante comprende un caffè di benvenuto e una dolce merenda che accompagnerà il laboratorio (non serve saper dipingere!).

Per prenotare 0331. 857411 – 349.5470759

Qui la locandina