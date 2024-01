A Induno Olona il ricordo di Liliana Pulicati, femminista e consigliera comunale

Il 23 dicembre scorso avrebbe compiut0 100 anni, ma Liliana Pulicati se ne è andata il 24 giugno 1988, dopo una vita piena, impegnata e ricca di curiosità intellettuale. Liliana – attivista nel movimento femminista degli anni Settanta, consigliere comunale a Induno Olona e moglie di Valerio Ganugi, segretario provinciale Fiom negli anni Settanta – sarà ricordata nel corso di un incontro in programma sabato 27 gennaio al Circolo Rebelot di via Piffaretti 4 a Induno Olona.

«Mia mamma ha vissuto con una singolare pienezza di vita che la portava a esplorare con curiosità vivace tutto l’esistente: persone, situazioni sociali particolari della sua contemporaneità – ricorda il figlio Andrea Ganugi, giornalista e responsabile della testata online “Il quotidiano delle associazioni” – In più aveva una particolare attitudine alla lettura: da autodidatta – avendo frequentato le scuole solo fino alla quinta elementare – mamma possedeva una collezione di libri che sorpassava abbondantemente il migliaio. Tutta la letteratura del Novecento e i maggiori classici erano presenti nella nostra biblioteca. Io avevo attinto a quel patrimonio letterario fin da bambino e dunque devo a lei la passione per la letteratura e per la scrittura. Ogni libro letto per me era una conquista, un po’ come quegli alpinisti che si cimentano con sempre nuove vette una più impegnativa dell’altra. Gli esiti di questa passione avevano sicuramente ripercussioni scolastiche, in quanto avevo una particolare capacità espressiva che mi faceva ottenere ottimi risultati. Lo studio delle materie umanistiche mi è stato molto facilitato grazie a questa condivisione letteraria, e di questo le devo essere particolarmente grato».