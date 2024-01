A Lavena Ponte Tresa la Befana porta solidarietà, dolcetti e uno spettacolo

L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 6 gennaio a partire dalle 15 in piazza Sangiorgio

Appuntamento con la Befana anche a Lavena Ponte Tresa, dove sabato 6 gennaio in piazza Sangiorgio è in programma un pomeriggio dedicato ai bambini. La simpatica vecchietta distribuirà dolcetti a partire dalle 15, mentre alle 15,30 si potrà assistere al Rapa Rules Show.

Marco Raparoli, artista di teatro di strada e di circo, giocoliere, equilibrista e acrobata, intratterrà grandi e piccoli con le tecniche e i virtuosismi alla comicità di un clown moderno divertente e coinvolgente.

Per l’occasione ci sarà un punto di raccolta del progetto Kliptown Youth Program dove sarà possibile donare materiale scolastico nuovo (penne, colori ecc.) per una scuola di Soweto in Sudafrica.