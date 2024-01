A Lavena Ponte Tresa l’intervento che permetterà di usare tutta l’energia elettrica prodotta dal tetto della palestra

Lavori in corso a Lavena Ponte Tresa dove il Comune ed Enel Distribuzione stanno completando l’intervento che permetterà di utilizzare pienamente tutta l’elettricità prodotta dall’impianto fotovoltaico collocato sul tetto della palestra comunale, che oggi può essere utilizzato solo a metà, ovvero 60 kw di potenza conto i 120 che potrebbero essere utilizzati e in parte immessi nella rete.

«E’ un intervento rimasto in sospeso da prima della pandemia – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – In pratica la rete elettrica attorno al Comune risale a circa 40 anni fa e non poteva sopportare l’intero carico prodotto dall’impianto da 120 kw collocato sull’edificio della palestra. Finora dunque, con un limitatore di potenza, abbiamo potuto usarne solo la metà. Con questo intervento tutta la potenza potrà essere utilizzata per alimentare, oltre alla palestra anche scuole elementari e medie, gli uffici comunali e la Casa delle associazioni. Si completa così l’intervento di efficientamento energetico con i relativi vantaggi in termini economici ed ambientali».

Il Comune ha realizzato la nuova cabina, mentre Enel Distribuzione si sta occupando dei collegamenti alla rete principale che si sviluppa lungo la ex strada provinciale 61.