A Lonate Pozzolo la sede degli “Amici del Partito Popolare Europeo”

A sei mesi dalle elezioni europee iniziano le prime iniziative: a Lonate Pozzolo, vicino a Malpensa, apre una sede degli “Amici del Partito Popolare Europeo”. Un iniziativa congiunta delle segreterie locali di Forza Italia e dell’Udc, che a Lonate è ancora radicato e attivo con il nome dello storico partito dei cattolici di centrodestra.

Nel presentare l’associazione, il segretario cittadino di FI Vincenzo Quagliata e il commissario cittadino Udc Antonio Patera sottolineano, più che gli aspetti europei, la comune collocazione nell’area moderata del centrodestra locale: “Quest’anno ricorrono 20 anni di amicizia tra FI e UDC , insieme abbiamo condiviso momenti importanti della vita politica locale, cominciati con le elezioni amministrative del 2004 (sindaco Gelosa)”.

“Insieme abbiamo affrontato cinque campagne elettorali (nel 2009 FI e UDC da sole vincono le elezioni), entrambi i partiti sono sempre stati in grado di esprimere ottimi risultati con i propri candidati, risultando sempre determinanti per la vittoria delle elezioni. Condividiamo gli stessi principi; La libertà come valore umano centrale, combinato al principio della responsabilità; Rispetto per le associazioni e le tradizioni; Solidarietà nei confronti delle persone meno abbienti; Sostegno a solide finanze pubbliche; Tutela di un ambiente sano; La famiglia naturale composta da un padre e una madre che si amano e crescono con affetto i propri figli; Sussidiarietà”.

La sede dell’associazione è in via Roma 10, nel centro di Lonate, e sarà inaugurata domenica 14 gennaio alle 11.