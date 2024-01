A Maccagno arriva la Befana e regala ai bambini lo spettacolo Mettici il cuore

Ingresso gratuito per adulti e bambini allo spettacolo di Nina Theatre in scena sabato 6 gennaio alle ore 16.15 all’Auditotium di Maccagno per la rassegna Bim Bum Bam

Divertente e poetico lo spettacolo Mettici il cuore di Nina Theatre arriva all’auditorium di Maccagno nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, proprio nel giorno dell’Epifania.

Un regalo ai bambini, alle loro famiglie e a tutte le persone pronte a iniziare l’anno con stupore e la voglia di sognare.

Sul palco Pamela Mastrorosa pronta a dare vita con dolcezza e anche un pizzico di timidezza a una serie di pupazzi e oggetti, trasformandoli in personaggi dolci e simpatici.

Per sorridere, sognare ed emozionarsi ma anche riflettere sulla meraviglia delle piccole cose tutti insieme, nalla magia che il teatro sa regalare.

Mettici il cuore è uno spettacolo senza parole, atto di sguardi, musica e sorrisi che si è aggiudicato nel 2022 il premio come Miglior animazione puppets all’EuroPuppetValsesia.

Lo spettacolo Mettici il cuore, in scena il 6 gennaio alle ore 16.15 nell’auditorium di via Valsecchi 23 a Maccagno, è inserito nel calendario della decima edizione di Bim Bum Bam, la rassegna di teatro per ragazzi finanziata dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e curata da Progetto Zattera Teatro.

Ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni scrivere a promozionezattera@libero.it oppure 338 7547484.