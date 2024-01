A Malnate quattro incontri per la prevenzione alle truffe

La Polizia Locale di Malnate promuove e organizza un ciclo di incontri per la prevenzione alle truffe. Quattro appuntamenti dal titolo “Io non ci casco” per un confronto con i cittadini malnatesi.

Calendario:

GIOVEDì 18 GENNAIO 2024 ore 10:45 Chiesa di San Martino (Malnate)

LUNEDì 29 GENNAIO 2024 ore 15:00 Centro Anziani Lena Lazzari (Malnate, via Marconi 16)

VENERDì 9 FEBBRAIO 2024 ore 17:15 Museo Civico Realini, Villa Braghenti

MERCOLEDì 14 FEBBRAIO 2024 ore 16:00 Oratorio San Lorenzo (Gurone)