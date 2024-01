A MalpensaFiere un incontro su filiera Tessile e bilanci di sostenibilità

L’appuntamento è per giovedì 18 gennaio, alle 14.30, negli spazi di MalpensaFiere a Busto Arsizio. Promosso da Centrocot con Camera di Commercio Varese, si terrà l’incontro sul tema “Filiera tessile e bilancio di sostenibilità: scenari ESG e casi studio”.

L’iniziativa prende spunto dalla constatazione che la recente normativa europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) amplia il numero delle imprese che saranno chiamate a rendicontare i loro impatti nei tre ambiti ESG (Ambientale, Sociale e Governance).

Entrando nei dettagli dell’incontro di MalpensaFiere, in apertura interverranno i presidenti di Camera di Commercio Varese e Centrocot, rispettivamente Mauro Vitiello e Mario Montonati, e il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli. Inoltre, gli organizzatori hanno confermato la presenza di Pier Mario Barzaghi, membro per la sostenibilità della commissione OIC (Organismo Italiano di Contabilità), ente di valenza pubblica, nonché rappresentante dell’Italia nel comitato EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group). Quest’ultimo è l’organismo che ha stilato i nuovi standard obbligatori da gennaio 2024.

Dopo la relazione di Barzaghi, saranno altri esperti e referenti aziendali ad approfondire il tema offrendo indicazioni, strumenti ed esempi concreti su come affrontare la sfida ESG, con uno sguardo attento al settore tessile. Anche le imprese operative lungo questa filiera, infatti, saranno chiamate a rispondere alle nuove normative con i relativi criteri. Il tutto nell’ottica di soddisfare al meglio le richieste di clienti, fornitori e istituti bancari, continuando a essere sempre più competitive sul mercato.

La partecipazione è gratuita, le iscrizioni online anche dal sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it sotto la voce “Prossimi incontri”.