A Montegrino Valtravaglia torna la festa di Sant’Antonio Abate nella frazione Bonera

Come da tradizione nella chiesetta di Bonera (la pittoresca frazione di Montegrino Valtravaglia) si festeggia Sant’Antonio Abate con un doppio evento. L’appuntamento è per mercoledì 17 gennaio alle 20.30 con la celebrazione della Messa. Seguirà nella giornata di domenica 21 gennaio alle 14.30 la celebrazione dei vesperi votivi del santo seguiti dalla rituale benedizione degli animali e dalla “Festa in piazza“, con i banchetti di dolci e salamelle accompagnate da vin brulè.

Anche in caso di cattivo tempo la manifestazione verrà confermata; i festeggiamenti in tal caso proseguiranno sotto i porticati e all’interno dei cortili.