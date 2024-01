A Sesto Calende i ragazzi del Falcone di Gallarate servono una torta da tredici metri

Una befana da record per Sesto Calende, con 1600 porzioni servite da una torta lunga 13 metri e 10 centimetri.

La curiosa iniziativa ha caratterizzato la seconda edizione della ‘Befana del Vigile’ prevista per l’Epifania nella cittadina sul Ticino.

Una iniziativa che ha potuto contare sulla collaborazione con la sezione dolciaria dell’Istituto Falcone di Gallarate.

Gli studenti e i docenti hanno portato in piazza a Sesto Calende un dolce che, per misura, strizza l’occhio a futuri record. Di certo ha destato la curiosità di tanti golosi partecipanti (stimati in circa 2500) che si sono posti in fila per degustare un dolce fatto senza farina e realizzato con biscotti morbidi al cacao, mousse di gianduia e cuore di lampone.

I ‘Ragazzi del Falcone’ guidati dal Professore Michelangelo Raiola e seguiti con orgoglio dall’avvocato Mantica, vicepreside dell’Istituto Scolastico, hanno riproposto una creazione che aveva fatto breccia nei gusti dei sestesi: la Torta I Love Sesto Calende.

Grande la soddisfazione dell’assessore alla Sicurezza Enrico Boca e dal Comandante Commissario Capo della Polizia Locale Monica Mastriani che rimangono gli ideatori di questa iniziativa.

L’appuntamento è già per il prossimo anno dove si confida di aggiungere centimetri a questa creatura che per quest’anno sono stati scientificamente misurati dal sindaco della Città di Sesto Calende (e architetto) Giovanni Buzzi.

Dagli organizzatori anche i ringraziamenti alla IRCA di Gallarate, leader internazionale nel settore del cioccolato, creme e ingredienti di alta qualità, e alle pasticcerie sestesi Morotti ed Emiazico e Fontana Gelati per il prezioso aiuto fornito.