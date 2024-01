A Taino il falò di Sant’Antonio e la benedizione degli animali

La tradizione del falò di Sant’Antonio si rinnova nel Basso Verbano. L’appuntamento, organizzato dalla Comunità Pastorale di Angera, Taino e Ranco, è in programma domenica 14 gennaio.

Quella per il santo d’Egitto è una devozione popolare molto radicata sul territorio, che trae le sue origini dalle tradizioni del mondo contadino e che si accompagna spesso al rito del falò e alla benedizione degli animali domestici. Ne sono testimonianza anche le diverse rappresentazioni iconografiche dell’abate, molto diffuse in tutta l’area del Lago Maggiore, in cui il santo è raffigurato con la caratteristica barba bianca, con una campanella tra le mani e spesso con ai piedi un maialino.

L’appuntamento di Taino è per domenica 14 gennaio all’oratorio. Alle 16.30 la giornata avrà inizio con cioccolata e vin brulé e con la preparazione dei bigliettini da affidare al Santo. Alle 17 seguirà la benedizione degli animali e successivamente l’accensione del grande falò. Alle 19.15, sempre in oratorio, è in programma una pizzoccherata (su prenotazione, qui le info)