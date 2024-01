A Tradate le audizioni per il III Master internazionale per giovani cantanti lirici

Sono aperte le iscrizioni per il III Master internazionale per giovani cantanti lirici organizzato dall’Opera Symphony Orchestra di Milano in collaborazione con il Liceo musicale Bellini di Tradate.

Arte scenica, recitazione, vocalità e studio del ruolo per il debutto dell’opera “Le nozze di Figaro” di Mozart saranno i temi su cui si concentrerà il master.

Le audizioni si terranno domenica 21 gennaio a partire dalle 10 al Liceo musicale Bellini, in via Manzoni 21 a Tradate. Iscrizioni entro venerdì 19 gennaio, inviando una mail con le proprie generalità e il ruolo a angela.lisciandra@yahoo.com

