A Tradate l’Epifania si trascorre passeggiando con i Re Magi, in attesa di bruciare la Befana

Una passeggiata con i Re Magi, momenti di preghiera e di festa e gran finale in piazza Mercato. E’ questo il programma del giorno dell’Epifania a Tradate, dove si terranno diversi momenti organizzati dalla Pro loco e dal Comune in collaborazione con la Comunità pastorale e gli oratori cittadini.

L’appuntamento per Tradate è alle 15,30 al Santuario del Crocifisso, da dove si partirà per raggiungere la chiesa di santo Stefano dove alle 16 si terrà un momento di preghiera. Per le frazioni Ceppine e Abbiate Guazzone il ritrovo è alle 15.45 davanti alle rispettive chiese, dove alle 16 si pregherà insieme.

Sempre alle 16 in piazza Mercato, è previsto un pomeriggio per i bambini, con animazione, bolle di sapone e palloncini. E’ previsto il ritrovo alle 17 in piazza Mazzini per andare insieme ai Re Magi fino a piazza Mercato, dove alle 17,30 si brucerà la Befana.

Qui la locandina con i dettagli