A Varano Borghi comincia l’anno di sport della Terra dei due Laghi

Si terrà sabato 13 gennaio a partire dalle 17 nella palestra della Scuola secondaria di Varano Borghi la cerimonia inaugurale delle attività della Comunità europea dello sport 2024 – Terra dei due Laghi.

Il progetto coinvolge i Comuni di Cadrezzate con Osmate, Comabbio, Mercallo, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi e Vergiate, che insieme hanno presentato la candidatura, superato le verifiche dei commissari europei di Aces e cercando di presentare al meglio ciò che il territorio ha da offrire.

«Dopo che Bruxelles ci ha assegnato il titolo – affermano i sindaci della Terra dei due Laghi -, con l’espressa motivazione che la nostra Comunità sia un buon esempio di “sport per tutti”, un valido strumento di promozione della salute, dell’integrazione, dell’educazione e del rispetto, che lo ha reso possibile attraverso l’attuazione di politiche attive di promozione dello sport con strutture e attività diversificate, ora il lavoro deve continuare nel solco di questo prestigioso traguardo. Le numerose associazioni presenti nel territorio, che con le loro attività rendono tale opportunità concreta e reale, in combinazione con una natura e un paesaggio che offrono di per sé occasione per fare sport, sono la vera forza della nostra Comunità».

Saranno proprio le associazioni le protagoniste della cerimonia di apertura di sabato 13 gennaio, con i loro atleti grandi e piccoli. I sindaci apriranno la sfilata con gli oltre 250 atleti rappresentanti di alcune delle associazioni sportive del territorio, alcuni dei quali daranno saggio delle loro discipline e allieteranno il pubblico e gli ospiti che interverranno.

«Gli enti – aggiungono gli amministratori – hanno costruito questo percorso lavorando insieme, con spirito di squadra, con impegno, con sacrificio e rispetto delle differenze e continueranno a farlo instancabilmente, perché lo sport deve essere una vera opportunità di crescita per tutti».