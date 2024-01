A Vedano Olona un incontro per i giovani sulle opportunità del Servizio civile universale

E’ stato pubblicato dal Ministero per lo sport e i giovani il nuovo bando nazionale per il Servizio civile universale 2024, con la possibilità di candidarsi fino al 15 febbraio prossimo per uno dei tanti progetti messi in campo da comuni, associazioni ed enti del Terzo settore.

A Vedano Olona, lunedì 15 gennaio alle 18 è in programma in Sala consiliare (in piazza San Rocco 9), un incontro di presentazione del Servizio civile universale e del nuovo bando rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.