A Viggiù scompare un’intera colonia di gatti, indagano le forze dell’ordine

Due anni fa inquietanti ritrovamenti di wurstel farciti di chiodi e un cane avvelenato nel suo giardino, nei mesi scorsi qualcuno ha iniziato a prendersela con i gatti di una colonia, che uno ad uno sono spariti nel nulla. Succede a Viggiù, dove la nostra lettrice Roberta ci segnala appunto la scomparsa di una colonia felina che da anni viveva indisturbata nella zona del campo sportivo.

«Erano lì da anni – spiega Roberta – Tra l’altro era una colonia censita dall’Enpa di Porto Ceresio. Ogni giorno andavamo a nutrirli e non avevano mai creato problemi. Alcuni gatti nel tempo sono morti di vecchiaia, ma i quattro rimasti sono scomparsi nel nulla. Prima è sparita una gatta, dopo poco altri due e l’ultima micia è scomparsa nel nulla tre settimane fa e non ha più fatto ritorno. Non abbiamo nemmeno ritrovato i corpi, e questo ci fa temere che qualcuno li abbia fatti sparire, avvelenati o eliminati in altro modo».

Un mistero su cui stanno indagando le forze dell’ordine. «Abbiamo dei sospetti e li abbiamo segnalati – spiega ancora Roberta – Su consiglio dei Carabinieri sporgeremo denuncia contro ignoti. Sappiamo che non è facile risalire ad un eventuale colpevole, ma è un fatto preoccupante su cui non possiamo sorvolare. In Italia abbiamo avuto nelle ultime settimane tanti brutti episodi che hanno fatto giustamente indignare le persone: il gattino Leone scuoiato vivo, l’altro micetto morto per essere stato buttato nell’acqua gelata, il cane Aron legato a un palo e bruciato vivo. E’ una cosa vergognosa pensare a quanta cattiveria si riversi su questi piccoli esseri indifesi ed è giusto denunciare questi fatti e, se possibile, scoprire i colpevoli, persone senza scrupoli e senza alcuna sensibilità».