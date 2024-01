A8 Milano-Varese: chiusa per un notte l’uscita dello svincolo di Lainate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera Milano, sulla stessa A8, o allo svincolo di Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.