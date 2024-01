Accessibilità e più parcheggi per gli ospedali varesini: ASST Sette Laghi e Comune al lavoro

Accessibilità e aumento della disponibilità di parcheggi per gli ospedali varesini. Sono stati questi i temi affrontati questa mattina (mercoledì 3 gennaio) dal sindaco Davide Galimberti, l’assessore Andrea Civati ed alcuni tecnici comunali che hanno incontrato il direttore generale di ASST Sette Laghi, Giuseppe Micale e il suo staff.

Un appuntamento nei primi giorni del 2024 per mettere in campo strategie comuni e migliorare l’accessibilità dei nosocomi di Varese, anche in vista delle trasformazioni notevoli che si stanno attuando sia all’interno degli ospedali ma anche nelle immediate vicinanze, con il piano stazioni e largo Flaiano.

Un lavoro dunque che i due enti hanno deciso di portare avanti in sinergia, anche tenendo conto del piano degli spostamenti casa-lavoro redatto da ASST Sette Laghi, partendo da un’analisi condotta sulle abitudini e sulle esigenze dei dipendenti delle sedi ospedaliere del Circolo e del Del Ponte.