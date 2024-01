Addio a Clementino Rivolta, in suo nome una raccolta fondi per il restauro della chiesetta di Cantello

Si è spento ieri, domenica 31 dicembre, Clementino Rivolta, 74 anni, vice sindaco di Cantello dal 2009 al 2019. Quella di oggi è una giornata molto triste per tutta la comunità.

Molti i messaggi di cordoglio su Facebook tra questi quelli della Pro Loco di Cantello: “Tutti noi del Consiglio esprimiamo la profonda tristezza per averti perso e io, Antonella, mi unisco a loro e a tutti i Soci della Proloco per esprimere le condoglianze alla famiglia. Ti ringrazio per il supporto che mi hai dato in questi anni con i tuoi consigli e la tua presenza tra noi”.

L’amministrazione comunale ha riportato il messaggio divulgato dalla famiglia: “Lasciando un immenso vuoto che sarà impossibile colmare, si è spento serenamente nella sua amata casa

Clementino Rivolta.

Nonostante le difficoltà hai da sempre contribuito con il tuo lavoro e le tue passioni alla realizzazione di progetti per la Parrocchia e il paese.

Noi familiari vorremmo pertanto portare avanti il tuo ultimo impegno invitando chi lo desidera a effettuare una donazione per il restauro della Chiesetta di San Lorenzo a Cantello, in sostituzione ai classici fiori.

IBAN: IT27E0569610801000022434X85

Intestazione: Associazione Anziani Cantellesi A.P.S.

Causale: Restauro Chiesetta di San Lorenzo

Chi volesse portare un ultimo saluto può recarsi presso Onoranze Funebri Zanzi, via Dandolo 11 Varese, nei seguenti orari:

Lunedì 1 gennaio 09:00 – 12:00

Martedì 2 gennaio 08:00 – 12:00

I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale S.S. Pietro e Paolo di Cantello, martedì 2 gennaio alle ore 15:30, preceduti dal S. Rosario alle ore 15:00.”

per lasciare un saluto