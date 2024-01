“Addio Peppo”, il mondo dell’arte e delle fotografia piange Giuseppe Cozzi

Il mondo dell’arte di Legnano e di buona parte del Varesotto piange la scomparsa di Giuseppe Cozzi, per tutti Peppo, apprezzato fotografo scomparso all’età di 67 anni.

Nato a Legnano, ha immortalato nel corso della sua carriera numerosi soggetti in giro per il mondo, con una predilizione speciale per la sua città e per le montagne della Valganna e del Campo dei Fiori. Non solo paesaggi, ma anche volti, monumenti e tanto altro nelle sue fotografie.

Lo ricordano in tanti come una persona semplice, corretta, gentile e umile. Commosso il ricordo di Vittoriano Ferioli e del Circolone di Legnano su Facebook: “Giuseppe Cozzi non era Socio del Circolone, ma era un Amico del Circolone molto più Socio di altri. Negli ultimi anni, a Lui appassionato e abile fotografo ho chiesto varie volte di offrirci la sua abilità con l’obbiettivo. Lo faceva sempre con entusiasmo, disponibilità e un’umiltà preziosa perchè sapeva che la sua maestria era professionale. Sua sorella Marina ha scritto “ Peppo vola, vola vola in alto”… sì vola tra le nuvole che tante volte hai fotografato. Noi rimaniamo qui senza la tua bella e gentile persona. I tanti Amici del Circolone ti salutano”.