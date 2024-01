Ai Magazzini Tumiturbi di Varese lo spettacolo “Sguardi Ri-Volti. Verso un paradigma riparativo”

Conoscere il carcere e avvicinarlo alla comunità. È questa una delle finalità di “SPrigioni Legami”, progetto nato da un’idea di cooperativa “Lotta Contro l’Emarginazione“, Fondazione Enaip e la direzione della Casa Circondariale di Varese Miogni.

Lunedì 8 gennaio alle 21:00 ai Magazzini Tumiturbi di via De Cristoforis a Varese verrà presentato lo spettacolo “Sguardi Ri-Volti. Verso un paradigma riparativo”, per la regia di Michela Prando. In scena il gruppo di attori volontari Gaia A., Roberta B., Francesca B., Lorenzo B., Evi B., Stefano B., Roberta C., Michela M., Simone R., Barbara T. e Mauro T. Ingresso libero

In questa occasione saranno anche esposti una serie di prodotti frutto dei laboratori creativi interni al carcere Miogni di Varese: chi vorrà, potrà acquistarli con una libera donazione.

Per maggiori informazioni: locandina