“aiaiai”, il cantautore di Luino Acate presenta il nuovo singolo

Il nuovo singolo di Acate, alias Francesco Aiello, cantautore del Lago Maggiore, è “aiaiai”, prodotto da Jurijgami. Disponibile da oggi, venerdì 12 gennaio in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming digitale, per Piuma Dischi.

«Ho scritto un brano che non parla di niente perché è un pezzo che, alla fine, serve a me stesso per dirmi di non tirarmi indietro in ciò che sento, ciò che provo, di non farmi gineprai mentali. Ci combatto quotidianamente, soprattutto quando si tratta di sentimenti reali, sinceri, spontanei. Spero di riuscirci e che anche altri possano dipanare la matassa e stare bene», racconta il cantante.

Dopo la pubblicazione di “Dimmi Che Si Fa” e “vitami(n)a”, Acate torna con un brano che apre ad un lato espressivo inedito, a metà tra il pop e l’urban, mantenendo sempre l’ironia di sfondo che lo contraddistingue: il nuovo singolo “aiaiai” è una di quelle storie che vorremmo raccontare alla persona che amiamo, una riflessione sulla difficoltà di metabolizzare la fine di una relazione, mentre fatichiamo a esternare chiaramente ciò che pensiamo e ci ritroviamo in una zona grigia, come alla fine del primo tempo di un film, quando veniamo sovrastati dal tormento che vive dentro e fuori di noi.

CHI È ACATE?

Francesco Aiello, in arte Acate, nasce a Milano nel 1998 e cresce a Luino, in provincia di Varese. Si avvicina alla musica rap in tenera età grazie alla conoscenza dei rapper Kaso e Lucio, con cui inizia a collaborare. Negli anni si interessa alle produzioni e inizia molto presto a cimentarsi nel beatmaking approcciandosi a diversi generi musicali, dal pop al cantautorato, dalla black music all’elettronica.

A diciannove anni registra e pubblica diversi progetti presso il CFM Recording Studio sotto il nome d’arte Phra Aiello, cercando di fondere le origini da rapper con un mondo più urban e R&B. Nel 2021 entra nel roster di Domino Management e Piuma Dischi, intraprendendo un nuovo percorso musicale e artistico sotto il nome di Acate. Durante il 2021 pubblica i singoli sorbonne, livido blu e arbre magique. Nell’agosto dello stesso anno pubblica acate +, il suo primo progetto discografico con Piuma Dischi.

Nel febbraio 2023 pubblica il singolo Dimmi che si fa (inserito in New Music Friday), seguito da vitami(n)a. In parallelo Acate si cimenta nell’attività autorale, diventando penna anche per altri artisti tra cui Epoimai.

In parallelo all’attività musicale, Acate scrive di musica per La Cantera (webzine di cui è caporedattore) e NemoRock In Patria, la rubrica musicale de L’Espresso. Francesco è anche addetto stampa, direttore artistico e curatore di diverse rassegne al Ral Society di Milano.