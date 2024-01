Al Comi di Luino le fotografie “emozionali” di Martina D’Orazio

Dal 12 al 28 gennaio la fondazione Comi di Luino si prepara ad ospitare le fotografie di Martina D’Orazio, giovane fotografa con impressa negli occhi la bellezza dei luoghi meravigliosi dove da sempre abita, a picco sul Lago Maggiore.

Soltanto da pochi anni ha scoperto questa sua passione per la fotografia, con la quale può fermare ogni immagine che provochi in lei un’emozione, che esprima bellezza, o gioia, o malinconia. I suoi soggetti sono per lo più paesaggi, o tutto ciò che le arriva al cuore, con il desiderio di condividerlo con gli altri.

Gli scatti D’Orazio verranno esposti sia in RSA che in Struttura Protetta e il Vernissage è previsto per il 12 gennaio alle ore 15.30 con la collaborazione del Bar Girasole interno alla RSA.

Per maggiori informazioni: locandina