Al Gaggetto di Laveno è stata inaugurata la nuova palestra a cielo aperto

In una giornata di sole e freddo di dicembre, nella mattina di sabato 13 dicembre, è stata inaugurata la palestra a cielo aperto all’area Gaggetto di Laveno Mombello. Un nuovo tassello nel progetto dell’amministrazione comunale di rendere l’area uno spazio vivibile e accessibile a tutta la cittadinanza. Diversi i giovani presenti per il taglio del nastro, oltre al Sindaco di Laveno Mombello Luca Santagostino.

L’iniziativa rientra all’interno della progettazione partecipata nell’ambito di “Young Laghèe”, progetto cofinanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il bando “Fermenti in Comune” di ANCI, e ha coinvolto il Consiglio Comunale dei Giovani del paese lacustre per individuare le aree sulle quali investire circa 20mila euro per realizzare attività di interesse per i ragazzi.