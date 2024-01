Al Gaggetto di Laveno la nuova palestra a cielo aperto

Rimandata per il maltempo, l’inaugurazione della palestra a cielo aperto all’area Gaggetto di Laveno Mombello è per sabato 13 gennaio, alle 11. Durante la presentazione ci saranno anche dimostrazioni sportive da parte di Giulia Cavaliere.

L’iniziativa rientra all’interno della progettazione partecipata nell’ambito di “Young Laghèe”, progetto cofinanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il bando “Fermenti in Comune” di ANCI, e ha coinvolto il Consiglio Comunale dei Giovani del paese lacustre per individuare le aree sulle quali investire circa 20mila euro per realizzare attività di interesse per i ragazzi.

I giovani lavenesi sono stati supportati, nella stesura del progetto e nell’analisi delle aree individuate, da due consulenti, uno dell’associazione WgArt e uno del Politecnico di Milano, per poi giungere all’implementazione dell’area sportiva del Gaggetto.

(foto di repertorio)