Al Museo MA*GA di Gallarate otto posti disponibili per il servizio civile

Anche quest’anno il Museo MA*GA partecipa al Servizio Civile Universale in qualità di ente di accoglienza all’interno del progetto NOI SIAMO CULTURA 2024 – Scopriamo e sviluppiamo talenti e abilità promosso daì CSV Insubria, capofila del programma “Giovani protagonisti del Terzo Settore in Lombardia” che mette a disposizione 101 posizioni in diversi ambiti di intervento, dalla cultura all’educazione, dalla marginalità ai servizi socio- assistenziali, dallo sport al supporto educativo rivolto ai minori più fragili all’interno di Enti Pubblici e del Terzo Settore.

“La cultura è un’industria che in provincia di Varese conta 3.700 imprese, con 21.000 dipendenti e produce un indotto di 1,2 miliardi di euro” sottolinea Morena Tevisio, responsabile dell’Ufficio di Servizio Civile di CSV Insubria.

“Nel progetto NOI SIAMO CULTURA. Cultura e aggregazione per il benessere delle comunità puntiamo a diffondere il messaggio ai giovani che con passione e motivazione hanno investito in corsi di studi in ambito umanistico e artistico, che il nostro territorio ha la potenzialità di accogliere. In ambito culturale e di tutela e salvaguardia del patrimonio c’è molto lavoro da fare e servono professionalità specifiche. Le esperienze con il servizio civile permettono di scoprirne alcune veramente interessanti. Abbiamo ospitato negli scorsi anni un tecnico del restauro fotografico, una professionalità di grande specializzazione che, grazie al servizio civile, ha avuto l’opportunità di portare al Museo MA*GA e al nostro territorio questa competenza. Aspettiamo le nuove candidature con la prospettiva di conoscere sempre più giovani professionisti della cultura competenti e motivati”.

Al MA*GA, 8 i posti disponibili per giovani tra i 18 e i 28 anni, un’occasione unica per entrare a contatto con il mondo dell’arte in un percorso di crescita culturale che prevede momenti di formazione e affiancamento ai professionisti che giorno per giorno contribuiscono a costruire le politiche culturali del territorio.

“È sempre importante per una realtà come la nostra poter accogliere i futuri professionisti del mondo dell’arte e della cultura – afferma Emma Zanella, direttrice del MA*GA – per far vivere loro un’esperienza professionalizzante a tutto tondo. Il punto di forza della nostra offerta, infatti, sta proprio nel poter sperimentare la versatilità del lavoro in ambito museale, per aiutare a comprendere le potenzialità di questo settore ed acquisire maggiori competenze possibili.

Il rapporto con CSV Insubria, che da sempre dimostra quanto l’interesse per le professioni culturali sia vivo ed attivo, è motivo di orgoglio per il MA*GA, che oggi si propone non solo come museo ma si configura come un vero e proprio polo culturale che necessita quindi di un’ampia sfera di professionalità differenti.”

I candidati selezionati verranno affiancati ai referenti dei diversi dipartimenti, tra cui conservazione, educazione, comunicazione, mostre, allestimenti, segreteria organizzativa, biblioteca specialistica, Premio Gallarate e all’interno dei quali gli operatori volontari saranno coinvolti in attività di formazione specialistica attraverso l’affiancamento al personale scientifico del museo nei diversi ambiti strategici del museo. Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con un contributo netto di 507,30 euro.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle 14.00 del 15 febbraio 2024 sul portale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile Universale presentando la candidatura attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it usando la propria identità digitale SPID.

CSV Insubria ha organizzato una serie di appuntamenti aperti a tutti per comprendere come funziona il Servizio Civile Universale e quali sono i suoi obiettivi e i meccanismi di funzionamento, ma soprattutto per ascoltare testimonianze di esperienze e pratiche di chi lo ha scelto in passato. Queste le prossime date in provincia di Varese:

● 15 gennaio ore 18 nella Sala Consiliare di Vedano Olona;

● 17 gennaio ore 18 presso circolo Gagarin di Busto Arsizio;

● 6 febbraio ore 16.30 nella sala Biblioteca di CSV Insubria a Varese.

Gallarate (VA), 15 gennaio 2024

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Gallarate (VA), Museo MA*GA (via E. De Magri 1)

Maggio 2024 – maggio 2025

Info: serviziocivileinsubria.it – www.museomaga.it.