Al Punto d’Incontro di Maccagno il film musicale “Tutti insieme appassionatamente”

Venerdì 12 gennaio alle 20:00 il Punto d’Incontro di Maccagno, che si trova in via Valsecchi 23 – complesso Auditorium, si prepara ad ospitare l’ultimo appuntamento con “Radici”: la riuscitissima serie di incontri con il grande cinema e il cineforum.

In programma, “Tutti insieme appassionatamente”, film musicale firmato da Robert Wise del 1965 e uscito per la prima volta negli U.S.A., dalla durata di 174 minuti. Ambientato in Austria, la pellicola racconta l’emozionante storia di Maria, una postulante che si trova improvvisamente catapultata nella vita della famiglia Von Trapp.

Maria è una bellissima e frizzante ragazza novizia presso il Monastero di Salisburgo. Il suo amore per il canto e per il ballo e la sua difficoltà ad applicare la disciplina imposta dal suo ordine fanno dubitare molte consorelle circa la sua reale “chiamata”. La Superiora del Monastero, per mettere alla prova la sua discussa vocazione, esorta la ragazza a trascorrere un periodo di tempo come governante nella casa di una rispettosa e nobile famiglia, quella di un comandante della Marina Imperiale Austriaca, rimasto vedovo ancora giovane e con sette figli da crescere. Ma le vicende che si susseguono faranno scoprire a Maria di essere innamorata di quest’uomo dal cuore indurito e allo stesso tempo buono, arrivando a provare un profondo turbamento considerata la sua vocazione. Sconvolta dai sentimenti che prova, la novizia decide drasticamente, ma con il cuore a pezzi, di tornare al convento senza dare troppe spiegazioni a nessuno.

La serata sarà condotta da Albertina Acerbi. L’ingresso è libero, per maggiori informazioni: Impegno Civico MPV