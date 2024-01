Al teatro della Corte si raccolgono fondi per il centro educativo molecole di Vanzaghello

Per una compagnia amatoriale è sempre molto bello poter replicare uno spettacolo al quale si è lavorato per tanti mesi. Ancora più bello è poterlo fare in collaborazione con una bella realtà come il Centro Socio Educativo Molecole di Vanzaghello. Il CSE di Vanzaghello è un servizio di Aziernda Sociale rivolto a persone adulte con disabilità, gestito dalla Cooperativa Animazione Valdocco.

Domenica 28 gennaio alle 16.30 nella sala di via Ticino 10 a Castellanza il Teatro della Corte replicherà la spassosa commedia Che classe! di Veronica Liberale.

E in quell’occasione alcuni Educatori e Ragazzi del Centro racconteranno ai Soci del Teatro della Corte in che cosa consiste la loro attività e verranno raccolti fondi per il progetto Sciabile: un’esperienza ludica educativa sulla neve di tre giorni, durante i quali gli utenti potranno cimentarsi con alcuni sport invernali seguiti da maestri di sci qualificati e avranno l'occasione di gestirsi nella quotidianità al di fuori dell'ambiente famigliare supportati dagli educatori del CSE.

Una bella occasione per contribuire ad un importante progetto, trascorrendo un divertente pomeriggio a teatro. La commedia di Veronica Liberale è ambientata in un liceo dove si organizzano corsi serali per adulti che vogliono conseguire il diploma. L’insegnante è la Professoressa Nora Cosentino, cinquantenne nubile, figlia di una ex Preside amata da tutta la scuola e scrittrice di successo. Nora è oppressa dal confronto con l’ombra di questa madre ingombrante che la considera una perdente e si rifugia nella cultura e nei suoi amati classici. Si ritrova a guidare una classe eterogenea e un po’ strampalata di adulti che tornano coraggiosamente sui banchi di scuola, in cerca di riscatto da una vita in cui sentono di non contare niente. Tra battibecchi e imprevisti, nasceranno amicizie e amori e per molti sarà un vero e proprio percorso di crescita.

In Scena: Danilo Lavazza, Donatella Vegetti,

Filomena Ferrante, Franca Meraviglia,

Giacomo Moroni, Massimo Lavazza e Marta Meraviglia,

per la regia di Michela Cromi.

Come per tutti gli spettacoli in via Ticino 10, l’ingresso è gratuito. Ma è necessario tesserarsi preventivamente all’Associazione Teatro della Corte APS e prenotare il proprio posto, contattando l’Associazione al 334.91.31.397 o alla mail michela.cromi@gmail.com. La tessera associativa annuale costa 15 euro ed è valida fino al 31 agosto 2024.