Al via le visite guidate alla mostra Incontri di mondi lontani a Villa Mirabello di Varese

Il 21 gennaio, iniziano le prime visite guidate per bambini e famiglie alla mostra Incontri di mondi lontani. Dai viaggi d’esplorazione di fine ‘800 alle ricerche di Angelo e Alfredo Castiglioni presso Villa Mirabello che attraverso documenti, testimonianze, oggetti, fotografie e video accompagna il visitatore in un lungo viaggio verso popoli lontani e culture diverse dalla nostra. I fratelli Castiglioni per oltre sessant’anni hanno condotto ricerche nel continente africano e in Amazzonia, documentando con foto e filmati, riti, usi, costumi e tradizioni, che altrimenti avremmo perso per sempre.

Al mattino del 21 gennaio, a cura della cooperativa Sull’Arte, è prevista quindi una visita guidata per giovani e adulti alle 11.00; al pomeriggio una visita con laboratorio per bambini da 6 a 11 anni dalle 15.00 alle 16.30. Prenotazione obbligatoria.

Con queste iniziative si intende avvicinare il pubblico all’idea di esplorazione, fin dall’Ottocento, con le diverse dinamiche legate sia allo spirito di avventura che alla restituzione empirica di quanto scoperto; alla conoscenza della biografia dei fratelli Castiglioni, del loro lavoro documentario e dell’importanza delle loro acquisizioni sul piano archeologico e antropologico, nonché delle novità apportate dall’uso di una strumentazione tecnologica più avanzata rispetto al passato; alla peculiarità simbolica dell’arte africana; alla tematica ambientale e alle conseguenze tangibili dei cambiamenti climatici.

Per questo motivo sono state studiate proposte ad hoc per adulti e per le scuole di ogni ordine e grado. Info e prenotazioni su www.cooperativasullarte.it o scrivendo a museivarese@cooperativasullarte.it.