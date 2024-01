Albizzate ricorda la Shoah. In Sala Piotti una mostra-concerto tra arte e musica

In occasione delle commemorazioni per il Giorno della Memoria, il Comune di Albizzate ha organizzato per venerdì 19 gennaio, presso la Sala Piotti, una mostra-concerto con Natalya Chesnova e Nicola Portonato, che propongono un percorso tra arte e musica inerente i temi della deportazione e dell’eccidio perpetrati dalla dittatura nazista.

La parte espositiva, visitabile dalle ore 20.30, dal titolo “Arte e satira tra resistenza e cronaca di guerra” riproduce disegni satirici del periodo della Seconda Guerra mondiale che rappresentano Hitler, la propaganda espansionista e imperialista e la questione razziale.

Il concerto, che avrà inizio alle ore 21.00, riguarda invece sia canzoni di vita quotidiana delle comunità ebraiche e rom dell’est Europa, di tono generalmente spensierato e leggero, sia canzoni e testimonianze delle deportazioni e della vita dei campi di concentramento, trasmesse in particolare dai sopravvissuti.