Alla pista di pattinaggio di Laveno Mombello arriva la befana

La pista di pattinaggio sul ghiaccio Ipergomme On Ice, che rimane in Piazza Matteotti a Laveno Mombello fino a domenica 14 gennaio 2024, accoglie il nuovo anno con due nuovi eventi rivolti a tutta la cittadinanza.

Oggi, giovedì 4 gennaio, l’evento “Associazioni in Pista” segna l’inizio del 2024 con uno spazio dedicato alle associazioni del territorio. La pista di pattinaggio apre le porte alle varie organizzazioni offrendo loro l’opportunità di presentarsi alla comunità locale. Tra i presenti Associazione Donna Sicura, Un Cane per Giulio, Andos, Fondazione Casa Sacro Cuore e Farfalle Lilla. Il mercatino natalizio che arricchisce la pista è interamente dedicato a diverse organizzazioni Non Profit.

La magia delle feste continua sabato 6 gennaio 2024, alle ore 15, con l’arrivo della Befana in pista per l’evento “La Befana vien…sui pattini!”. Dopo la visita di Babbo Natale, sarà il turno della simpatica nonnina che pattina con i presenti e distribuisce dolcetti e carbone ai bambini e alle bambine presenti.

INFORMAZIONI GENERALI E BIGLIETTI

La pista è accessibile nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 23, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 23.

I prezzi di accesso sono fissati a 7€ per gli adulti e 5€ per i bambini sotto i 120 cm, con la possibilità di rimanere quanto si desidera. Il noleggio dei pattini è disponibile al costo di 2€, mentre si possono noleggiare orsetti o pinguini al costo di 4€ l’ora per garantire stabilità durante la pratica del pattinaggio.

Inoltre, è possibile usufruire di tessere speciali che offrono agevolazioni nei costi: una tessera di 6 ingressi per bambini al costo di 23€ e per adulti al costo di 33€.

Per maggiori informazioni: Facebook o Instagram