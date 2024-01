Alla scoperta del fiume Margorabbia con il Cai Luino

Alla scoperta del fiume Margorabbia di Luino, lungo tutta la ciclabile che lo costeggia, alla scoperta dei colori invernali che si specchiano nelle sue acque. E’ questa la proposta di escursione per venerdì 12 gennaio del Cai Luino, realtà vivace del territorio che ogni settimana offre l’opportunità di scoprire posti meravigliosi a due passi da casa, e non solo.

Quella di venerdì sarà una camminata facile, accessibile a tutti, anche per coloro che hanno poco allenamento alle camminate. Prima di tornare, è prevista anche una breve sosta caffè.

PROGRAMMA

Itinerario: Difficoltà E – Tempo h 2.30 . Dislivello 65m. Accompagnatori gianni 3387768131 – enrico 3280676742

Ore 13.40 appuntamento presso posteggio del Tribunale a Voldomino Inferiore

Ore 13.45 inizio escursione

Ore 16.30 fine escursione

Si richiedono: abbigliamento e calzature adeguate

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 13 euro al giorno. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso uscita annullata