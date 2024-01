All’ospedale di Somma riapre il centro per la diagnosi e la cura dell’ipertensione

Riapre il Centro di Diagnosi e cura dell’ipertensione arteriosa all’ospedale Bellini di Somma Lombardo. Dopo alcuni anni di stop, il responsabile della struttura semplice di medicina interna, Giovanni Gaudio, riattiverà l’ambulatorio che per anni è stato un punto di riferimento per le patologie di natura cardio metabolica. « È sempre stato un fiore all’occhiello di questa azienda – commenta il dottor Gaudio – tant’è che io sono membro di diverse società nazionali, europee e internazionali sull’ipertensione. Le difficoltà degli ultimi anni ci hanno impedito di ripartire con l’offerta piena ma, grazie a una riorganizzazione e diversa modulazione oraria, possiamo completare i nostri ambulatori con quello dedicato all’ipertensione arteriosa che sarà operativo ogni venerdì a partire dalle 11».

In questo campo, scienza e innovazione tecnologica, hanno permesso di aumentare la qualità dell’offerta della Valle Olona: « La nostra equipe di cardiologia di Busto è in grado di effettuare interventi anche delicati e complessi come nei casi delle forme refrattarie, quelle giovanili dove è possibile operare per arrivare ridurre l’assunzione della terapia orale o, in qualche caso, sospenderla de tutto Mi riferisco, per esempio, alle ablazioni delle arterie renali. Con questo ambulatorio andiamo a potenziare l’offerta in ambito cardio metabolico non invasivo che va dallo scompenso al diabete, dall’anticoagulazione alla reumatologia alla geriatria. Un’offerta che riguarda circa 5000 prestazioni anno».