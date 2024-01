“Anatomia di una caduta” apre il cineforum 2024 delle Arti di Gallarate

Inizia giovedì 11 gennaio la prima parte del Cineforum d’inverno 2024 delle Arti di Gallarate, in duplice proiezione: alle ore 15:00 introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi e alle 21:00 introdotto e commentato da Gabriele Lingiardi.

Si parte con “Anatomia di una caduta” di Justine Triet: film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di

Cannes e osannato dalla critica internazionale, è diventato un caso anche in Italia, dopo l’incredibile successo al botteghino francese, dove ha totalizzato oltre un milione di spettatori nel primo mese di programmazione.

Interpretato da una straordinaria Sandra Hüller, il film è un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi.

Sandra (Sandra Hüller) è una scrittrice tedesca che vive in uno chalet di montagna in una zona remota delle Alpi francesi con il marito Samuel (Samuel Theis) e il figlio undicenne Daniel (Milo Machado Graner) non vedente.

Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa sua. La sua morte viene giudicata misteriosa, gli inquirenti sospettano che possa non essersi trattato di suicidio e decidono di indagare. La principale sospettata di omicidio è sua moglie Sandra che viene incriminata d’ufficio.

A un anno di distanza dalla morte dell’uomo, la scrittrice e suo figlio Daniel sono convocati in tribunale per il processo. Quando la donna viene interrogata sulla sua relazione con il marito, viene a galla il ritratto di un rapporto difficile e tormentato…

Alla cassa del Cinema sono in vendita le tessere.

I film del cineforum 2024 delle Arti di Gallarate

Giovedì 18 “La Chimera”, di Alice Rohrwacher che riporta ad una Italia degli anni Ottanta.

Il 25 “Lubo” di Giorgio Diritti: ambientato in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale.

Giovedì 1 febbraio, il nuovo film di Ken Loach, “Old Oak” un pub in una cittadina ex mineraria a nord est dell’Inghilterra.

Si chiude l’8 febbraio con un film più di nicchia, “Misericordia” di Emma Dante con al centro la figura delle donne in Sicilia.

Tutti i film vengono proposti in doppia proiezione con introduzione e commento: alle ore

15:00 e alle ore 21:00 (tranne il 25 gennaio: introduzione alle 20:45 inizio proiezione alle 21).