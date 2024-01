Ancora freddo e poi pioggia da mercoledì: “Possibili fiocchi a 400 metri” sui rilievi di Varese

Sono attese ancora deboli precipitazioni in arrivio dall’Atlantico, sebbene il tempo rimarrà abbastanza asciutto, ma freddo, almeno fino a mercoledì quando sui rilievi potrà tornare ad affacciarsi nuovamente la neve.

Sono, queste, le previsioni del Centro geofisico prealpino di Varese che così fotografa la situazione attuale: “Correnti nordoccidentali raggiungono le Alpi ai margini di un’estesa circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia. Tempo stabile caratterizza le giornate di lunedì e martedì seppur con formazione di nubi basse sulla Pianura Padana. Mercoledì e giovedì una modesta perturbazione atlantica porterà deboli precipitazioni“.

Dunque per inizio settimana, “sulla Pianura Padana banchi di nubi basse e locali nebbie in parziale diradamento nel corso della giornata. Sulla fascia alpina e prealpina perlopiù soleggiato e in montagna ventilato da nord“.

Mercoledì, come si diceva, peggiora. “Cielo coperto. Qualche debole pioggia da metà giornata e fiocchi possibili inizialmente oltre 400-500m, poi limite neve in progressivo rialzo.“

La tendenza: “Giovedì 18: ancora molte nuvole ma precipitazioni in esaurimento nella notte e al mattino. In giornata schiarite irregolari. Venerdì 19: perlopiù soleggiato con vento da nord in montagna e raffiche a tratti fino in pianura.“