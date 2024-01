Aperitivo con Falò a Casciago, organizza la Pro Loco

Cosa c’è di meglio di un caldissimo e scintillante falò e un aperitivo in compagnia? Dopo il rinvio per maltempo del 5 gennaio, la Pro Loco di Casciago ci riprova e organizza per sabato 13 gennaio alle 18 l’evento “Apperò, aperitivo con falò”, in collaborazione con la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, il Comune e la Protezione Civile Valtinella.

Location sempre Sant’Eusebio, dove la legna accatastata non aspetta altro che essere bruciata. Per scaldarsi intorno al fuoco si potrà fare un aperitivo in compagnia e i bimbi potranno ancora ritirare la calza della Befana. Inoltre sarà possibile rinnovare il tesseramento alla Pro Loco.