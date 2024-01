Apre lo sportello di Ascolto, Accoglienza e Orientamento del Luinese

«Stiamo vivendo un momento particolarmente delicato ove la pandemia prima, poi la crisi energetica, i cambiamenti climatici e le guerre hanno portato ad un aumento della povertà per le nostre popolazioni e a flussi migratori sempre più difficili da gestire. Questi fattori si riverberano sulla nostra società creando nuove condizioni di bisogno, di criticità e di instabilità che se non affrontate possono degenerare creando situazioni peggiori».

Così l’Associazione Varese Oltreconfine, con il supporto della Comunità Operosa Alto Verbano, delle Parrocchie della Valtravaglia e del Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano, annuncia l’attivazione di un nuovo sportello di Ascolto, Accoglienza e Orientamento nel Luinese: «Per dare un piccolo contributo alla nostra comunità».

Uno sportello che ha lo scopo di offrire un primo supporto a cittadini sia italiani che stranieri in difficoltà, cercando di accoglierli ed ascoltarli per affrontare con loro i bisogni più immediati, per stimolarli ad uscire dall’isolamento, per capire le loro esigenze, per aiutarli ad orientarsi ad esempio nelle strutture sia pubbliche che private.

Un gruppo di volontari sono stati formati per svolgere il loro servizio presso lo Sportello al fine accogliere le persone e seguirle nei loro problemi che spesso sono legati alla scarsa conoscenza della nostra lingua o alla difficoltà ad affrontare pratiche burocratiche; se poi il problema è la ricerca di un lavoro i volontari possono aiutare la persona a stendere un dettagliato curriculum vitae ed inviarlo al Centro per l’Impiego di Luino al fine di partecipare ai vari servizi offerti come la formazione o la partecipazione a tirocini presso le aziende locali.

«Quello che chiediamo alla persona che si rivolge allo Sportello – fanno sapere gli organizzatori –, è una fattiva

collaborazione ed un impegno ad affrontare insieme i suoi problemi ed i suoi bisogni. Grazie alla rete di associazioni che fanno parte della Comunità Operosa Alto Verbano è possibile organizzare corsi di lingua italiana o corsi di formazione per imparare un lavoro o per orientarsi nella ricerca di un lavoro. Le associazioni che vogliono portare avanti questo progetto – concludono – hanno a cuore la creazione di una società più giusta ed equa e con questa piccola azione di pace vorrebbero dare il loro contributo».

Per entrare in contatto con lo Sportello basta telefonare al n. 338 6213243; verrà fissato un appuntamento con i volontari presso la Bottega del Mondo di Germignaga in via Mameli 7. E’ anche possibile inviare una mail a vareseoltreconfine.luino@gmail.com per fissare un appuntamento o per chiedere informazioni sul progetto dello Sportello di Ascolto, Accoglienza e Orientamento.

Per maggiori info sul progetto: locandina