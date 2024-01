Arriva a Legnano la Sagra del Bollito, Agnolotti e Brasato

Arriva a Legnano in Contrada San Bernardino uno specialissimo weekend di gusto e sapori del nord Italia, con protagoniste tre grandi specialità della tradizione, ovvero carni bollite, brasato e agnolotti realizzati nelle versioni più amate sulle nostre tavole.

L’appuntamento con la “Sagra del Bollito, Agnolotti e Brasato” è per il weekend dal 19 al 21 gennaio in Contrada San Bernardino di Legnano, via Somalia 13 a Legnano.

Un evento che saprà scaldare il cuore e il palato.

PRENOTAZIONI CONSIGLIATISSIME!

Compila questo veloce modulo online: https://cutt.ly/TwJjh4fV

Oppure su WhatsApp 3400558011

ANCHE TAKE AWAY

ECCO LO SPECIALE MENU:

ANTIPASTO 15 €

Vitel tonnato

Battuta di carne con fonduta alle nocciole

Tomini al verde piemontese

PRIMI

Agnolotti di magro con burro e salvia 10 €

Agnolotti di carne con sugo di anatra 11 €

Agnolotti al sugo di brasato 11 €

SECONDI

Bollito con lingua di manzo salmistrata, cotechino, testina di vitello, Manzo,

Punta di petto di vitello) 15 €

Brasato e polenta 13 €

CONTORNI

Patate al forno 5 €

Patate bollite prezzemolate 5 €

Polenta taragna 6 €

Polenta con funghi 9 €

DOLCI

Torta al gianduia con nocciole piemontesi 5 €

Tiramisù 5 €

EVENTO IN AMBIENTE RISCALDATO E AL COPERTO

Orari:

Venerdì e Sabato: 19.00 – 24.00

Domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00

Dove: Contrada San Bernardino di Legnano, Via Somalia 13