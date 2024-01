Arriva la Befana! Tutti gli appuntamenti a Varese e nel Varesotto

Fiabe, teatro, feste, laboratori e tanti dolcetti per i più piccoli, ma non mancano eventi anche per i grandi come i tradizionali falò che iniziano i saluti all’inverno e propiziano l’arrivo della stagione nuova.

Torna l’amata nonnina che porta regalini ai bambini e nel fine settimana sono tantissimi gli appuntamenti a Varese e in tutta la provincia. Ecco cosa fare per la festa della Befana, non prima di essersi procurati l’immancabile dolce a forma di cammello che, solo nel Varesotto, segna l’ultima festa del periodo natalizio.

BUSTO ARSIZIO – La Biblioteca di Busto Arsizio apre ai bambini venerdì 5 gennaio una doppia replica dello spettacolo Baulò, con l’attrice Lara Quaglia. L’appuntamento è in Sala BiBAKids alle 15.30 per i bambini dai 3 ai 6 anni e alle 16.30, per i più grandi, tra i 6 e i 10 anni. Qui tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Sabato 6 gennaio alle 15 all’Oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino, l’attore Giovanni Ardemagni metterà in scena la rappresentazione teatrale “I tre Re magi… erano in quattro” da lui stesso scritta ed interpretata. Dopo lo spettacolo merenda con cioccolata e cammelli. Qui tutte le informazioni

CASCIAGO – Venerdì 5 gennaio, dalle 19, torna al prato di Sant’Eusebio l’appuntamento con il Gran Falò della Befana, organizzato dalla Pro Loco. La Befana come sempre porterà calze e dolci mentre per riscaldarsi ci sarà una deliziosa pasta e fagioli (su prenotazione), oltre a salamelle, patatine, panettone, bevande calde e una dolce sorpresa. Qui tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Sabato 6 gennaio al parco della Magana si corre la Befana Run mentre la vecchina con i dolcetti per i bambini arriverà al parco dopo essere scesa dal campanile di San Maurizio – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Come da tradizione la prima Fiera del Cardinale dell’anno si sposta al giorno dell’Epifania. Saranno più di 60 gli espositori presenti sabato 6 gennaio dalle 9.00 alle 18.00 attorno alla centralissima piazza Garibaldi, nelle vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche. Qui tutte le informazioni

GAVIRATE – Sabato 6 gennaio, dalle 15, la Befana arriva a Remida per riempire di golosità le calze realizzate e decorate dai bambini nel laboratorio creativo dell’Epifania in programma al Chiostro di Voltorre, dove si potrà anche visitare la mostra dei presepi. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Il calendario del ciclismo varesino per il 2024 parte da Gavirate il 6 gennaio con la classica “Pedalata dell’Epifania”, con diverse opzioni. Per tutti il ritrovo è dalle ore 9 presso la Pasticceria Veniani, in piazza Matteotti. Tutti i dettagli

LAVENA PONTE TRESA – Sabato 6 gennaio appuntamento in piazza Sangiorgio a partire dalle 15. Arriverà la Befana e poi Marco Raparoli con la sua arte di strada divertirà grandi e bambini. Qui tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – La magia delle feste continua sulla pista da pattinaggio sabato 6 gennaio alle 15 con l’arrivo della Befana. Dopo la visita di Babbo Natale, è il turno della simpatica nonnina che pattinerà con i presenti e distribuirà dolcetti e carbone ai bambini – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Sabato 6 gennaio alle 16 nella chiesa prepositurale SS Filippo e Giacomo le voci bianche “Piccoli Cori Valcuvia” proporranno un concerto dedicato alla gioia e alle festività natalizie. Il gruppo canoro, diretto da Margherita Gianola Mascioni, fa parte della Galassia dell’Antoniano, un insieme di cori ispirato al Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna. Qui tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Sabato 6 gennaio alle 16.15 all’Auditorium di via Valsecchi va in scena lo spettacolo “Mettici il cuore”, inserito nel calendario della decima edizione di Bim Bum Bam, la rassegna di teatro per ragazzi finanziata dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e curata da Progetto Zattera Teatro. Ingresso libero. Tutte le informazioni

MESENZANA – Sabato 6 gennaio alle 14,30 appuntamento all’ecostruttura Giani per un pomeriggio organizzata dall’Associazione Genitori e dall’associazione Tre contrade: si aspetta la Befana, si gioca tombola e si fa merenda insieme. Tutte le informazioni

SARONNO – Per l’Epifania arriva al Teatro Giuditta Pasta la più famosa clownessa del mondo: domenica 7 gennaio alle 16 Gardi Hutter, regina della clownerie internazionale, vestirà i panni di una lavandaia trasognata e squinternata per dare vita a “Giovanna D’Arppo” uno spettacolo travolgente, comico ed emozionante. Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Per il pomeriggio di sabato 6 gennaio si rinnova l’appuntamento con la Befana del Vigile che quest’anno vanterà pure il concorso “La Befana fai da te” destinato ai più piccoli. Ci sarà, poi, la sorpresa della Torta più lunga di Sesto Calende e l’immancabile appuntamento con il falò sul Ticino – Tutte le informazioni

TRADATE – Sabato 6 gennaio a Tradate una passeggiata con i Re Magi, momenti di preghiera e di festa e gran finale in piazza Mercato per bruciare la Befana. Tutte le informazioni

VALGANNA – Sabato 6 gennaio si festeggia a partire dalle 9 con diversi momenti organizzati nell’ambito dell’Epifania Alpina che vedrà al centro il Romitaggio di Ghirla. L’obiettivo è di sostenere la piccola comunità di suore residente. Oltre al sacro, anche il profano, a tavola con gli alpini – Qui tutti i dettagli

VARESE – Narrazione, musica dal vivo e videoproiezioni nello spettacolo Fantastica…mente, in scena nel pomeriggio di sabato 6 gennaio alle 17 in sala Montanari, a Varese. Un omaggio al maestro, pedagogista e scrittore Gianni Rodari portato in scena dalla compagnia L’Arca di Noe. Tutte le informazioni

L’Epifania fuori provincia

INTRA – Sabato 6 gennaio 2024 la Befana arriva alla pista di pattinaggio Intra On Ice, situata sotto la suggestiva tettoia dell’Imbarcadero Vecchio. Tutte le informazioni