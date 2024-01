Arte e letteratura sul Lago Maggiore: il Kapannone dei Libri di Angera prepara la nuova stagione

Lo scrittore e direttore artistico Andrea Kerbaker dà il benvenuto alla nuova stagione di eventi della Kasa dei libri. Una rassegna dal respiro nazionale e internazionale, che come da tradizione farà tappa anche ad Angera al Kapannone dei libri.

Il programma è stato presentato alla Kasa dei Libri a Milano lo scorso 10 gennaio. Protagonisti i grandi nomi del panorama letterario. Si discuterà del genio di Luigi Pirandello, ma anche di Franz Kafka, per il quale è prevista una maratona di lettura dei suoi capolavori.

Anche l’amministrazione comunale di Angera ha dato la possibilità di collaborare all’iniziativa, coinvolgendo lettori del territorio. Gli incontri in paese sono previsti in primavera, quando riaprirà il Kapannone.

Grazie alla sua variegata collezione e della rete di relazioni intessute, per il 2024 la proposta è ampia, a cominciare da aprile con una colorata e allegra mostra sul mondo di Alice nel paese delle meraviglie. Oltre cento i volumi, libri pop-up, stravaganti oggetti, riproduzioni dei personaggi iconici e molto altro che racconteranno attraverso il tempo il romanzo di Lewis Carrol, amato da tutte le generazioni di lettori.

«Ci ha fatto piacere essere presenti – commenta il sindaco Marcella Androni -, essere compartecipi a questa iniziativa è importante per rafforzare il connubio tra il Kapannone e la cultura angerese».

Spazio anche ai più piccoli: da diversi anni la Kasa e il Kapannone dei Libri dedicano infatti una parte importante della loro programmazione alle attività per scuole e famiglie. Ad Angera si andrà alla scoperta del pittore catalano Joan Miró, per proseguire con letture animate nell’apposito spazio della Kapannina, circondati da una vasta selezione di volumi per l’infanzia e dai vivaci murales realizzati dall’artista Chiara Dattola.

Tra aprile e giugno torna il ciclo di conversazioni per raccontare il Lago Maggiore tra arte, letteratura e paesaggio insieme a ospiti speciali, esperti e appassionati. La zona è inoltre meta del turismo su due ruote e la bicicletta ispira da sempre poeti e scrittori: da Curzio Malaparte e Dino Buzzati, a Giovanni Testori e Vittorio Sereni.

Sarà quindi dedicato un percorso letterario alla storia della bicicletta, organizzato in collaborazione con Lorenzo Franzetti della Bottega del Romeo di Ispra. L’inaugurazione della mostra Scrittori su due ruote è fissata per il 30 giugno e prevede il coinvolgimento di due scrittrici cicliste, Marta Morazzoni e Isabella Bossi Fedrigotti.

Proseguiranno inoltre gli appuntamenti periodici con le passeggiate letterarie, il cineforum e le visite guidate alla collezione permanente del Kapannone che nei weekend sarà sempre aperta al pubblico per consultazione e studio.