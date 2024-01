Artino Rosso da Gallarate, inossidabile: a 92 anni alla Marcialonga di sci di fondo

Inossidabile, più forte anche dei guai “meccanici”: anche quest’anno Artino Rosso da Gallarate si è presentato alla Marcialonga di sci di fondo. Di lui scriviamo da tempo, quando aveva 80 anni. Sembrava già una impresa notevole dodici anni fa, lo è tanto più oggi, anno dopo anno.

Artino ha partecipato venerdì sera alla Marcialonga Story, la versione “revival” con materiali d’antan, sulla distanza di undici chilometri e in notturna (si parte all’imbrunire, alle 16.30).

Il 92enne gallaratese ha corso quest’anno con sci anni Settanta marca Kastle modello LW, in legno/plastica, con attacchi Rottefella a tre punte, tipici del periodo, e con scarpe in pelle inizio anni Ottanta.

Oltre alla gara revival di venerdì sera, Artino ci ha provato anche alla domenica: ha lottato come un leone, ha raccontato di sentirsi in splendida forma tanto da voler proseguire fino ai 72 km ma purtroppo come accade ai grandi atleti ha subìto la rottura di uno sci e ha dovuto interrompere la sua corsa.

Originario di Battaglia Terme, nella zona dei Colli Euganei in Veneto, è tesserato con lo Sci Club Valle Anzasca – Fondo Gallarate, nato nel 2023 dal gemellaggio tra i fondisti di Gallarate e quelli della valle Anzasca, una delle valli ossolane più frequentate dai gallaratesi.

Oltre ad Artino, il “Gallanzasca” ha portato alla Marcialonga altri tre tesserati alla Marcialonga: Matteo Intermite, Lucilla Chiarello e Lorenzino Giacometti, tutti e tre impegnati fino al traguardo sulla 72 km.